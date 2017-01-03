Ученые доказали, что уровень интеллекта у пожилых людей зависит от рациона питания



«Кристаллизованный интеллект» - это способность использовать навыки и знания, приобретенные в жизни. Исследование показало, что употребление в пищу листовых овощей, содержащих пигмент лютеин, способствует сохранению кристаллизованного интеллекта у пожилых людей, пишет Frontiersin.

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Лютеин является одним из пигментов, содержащихся в растениях и прежде всего в листовых и крестоцветных овощах, а также в яичном желтке. Аспирант Марта Замрозиевич, научный сотрудник Крис Звиллинг и профессор Арон Барби из Университета Иллинойса (США) провели исследование влияния содержания этого пигмента на интеллект пожилых людей.

В исследовании приняли участие 122 человека (возраст 65 – 75 лет), которые успешно ответили на вопросы стандартного теста на кристаллизованный интеллект. Ученые взяли у них пробы крови для определения уровня лютеина в крови и сделали МРТ картирование мозга, чтобы измерить объем структур височной коры, которая как предлагают, необходима для сохранения кристаллизованного интеллекта.

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Участники обследования с более высокими уровнем лютеина в крови добивались большего успеха в тестах на кристаллизованный интеллект. У обследуемых, с более высоким уровнем лютеина в крови так же было выявлено увеличение объема серого вещества в парагиппокампальной коре. Это дало первую подсказку, считают авторы исследования, какие отделы головного мозга играют роль в сохранении кристаллизованного интеллекта и какдиета может этому способствовать.

Полученные результаты демонстрируют, как конкретные питательные вещества могут замедлить возрастное снижение когнитивных способностей, влияя на скорость старения мозга.