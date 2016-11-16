Сыр с плесенью обладает омолаживающим эффектом - исследование

Сыр - это не только вкусный и питательный продукт, богатый кальцием и витамином В12. Оказывается, сыр также замедляет процесс старения, пишет The Sydney Morning Herald. В рамках последнего исследования ученые проверили эффект соединения из сыра с плесенью. Речь идет о спермидине. Данное соединение уже успешно увеличивало продолжительность жизни плодовым мушкам и червям.

Читайте такжеВитамин D продлевает молодость человека - вывод специалистовНа сей раз соединение протестировали на мышах. Одну группу животных поили водой с спермидином, а вторую - обычной водой. В итоге продолжительность жизни первой группы значительно увеличилась, даже когда соединение животные начинали принимать в середине жизни. Также спермидин улучшал работу сердца и снижал давление.

Читайте такжеСредиземноморская диета активизирует работу мозга - ученыеСоединение активировало процесс аутофагии, благодаря которому клетки избавляются от токсинов и перерабатывают свои поврежденные части. Аутофагия однозначно увеличивает цикл жизни клетки и ее работу. Итог - торможение процесса старения. Специалисты также опросили 800 итальянцев о качестве рациона. В итоге люди, потреблявшие много спермидина, имели в большей степени сниженное давление и на 40% уменьшенный риск сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте такжеСыр - источник долголетияДругое исследование показало: потребление 80 граммов жирного сыра каждый день повышает уровень "полезного холестерина". Притом, любовь к сыру приводит к тому, что у людей в теле вырастает концентрация масляной кислоты - соединения, связанного с быстрым метаболизмом, сниженным риском ожирения и уменьшенными показателями холестерина.