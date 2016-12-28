Ученые разрабатывают антибактериальные зубные имплантаты, которые сами врастают в кость

Инфекции ротовой полости — это основная причина отторжения зубных имплантатов. Ученые из Университета страны басков (University of the Basque Country) в Испании во главе с Беатриз Паллой (Beatriz Palla) занимаются разработкой новых покрытий для имплантатов, которые одновременно будут бороться с бактериями и способствовать образованию костной ткани вокруг имплантата. В настоящий момент создано три различных покрытия, одно из которых уже находится на стадии получения патента, сообщает Медпортал.

Читайте такжеЧистка зубов предотвращает воспалительные процессы во всем организме - медикиБеатриз Палла рассказала, что примерно в 10% случаев поставленные зубные протезы приходится удалять из-за инфекций или нарушений в процессе остеоинтеграции. Таким образом, для решения проблемы необходимо разработать новое покрытие, которое поможет имплантату интегрироваться в челюсть, а также будет обладать антибактериальными свойствами — с учетом того, что бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к таким покрытиям. Ранее группа ученых уже создала образцы покрытий, которые помогали кости вокруг имплантата расти и фиксировать протез, следующим шагом для них было придать этим покрытиям необходимые свойства, благодаря которым они боролись бы с инфекциями.

Читайте такжеУченые создали пломбы, которые способствуют "самоизлечению" зубовДля решения проблемы исследователи использовали метод золь-гель синтеза, при котором сперва образуется коллоидный раствор, в котором присутствуют частицы гидроксидов (золь), а затем этот раствор превращают в гель. Прекурсором в этом процессе стал кремний, известный своей остеоиндуктивностью (способностью провоцировать рост кости вокруг себя). На последнем этапе специалисты добавили в гель различные антибактериальные агенты, получив в итоге три различных покрытия. Одно из них было сделано для профилактики инфекций — то есть создано из материала, который распадается в течение длительного времени, высвобождая антибактериальное вещество постепенно. Еще одно — для лечения уже выявленной инфекции — наоборот, было сделано из быстроразлагающегося материала. Последнее покрытие, на которое испанцы сейчас получают патент, предназначено для применения в стоматологической клинике — его наносят на часть имплантата, где была замечена инфекция, но при этом имплантат снимать необходимости нет.

Новые покрытия еще не готовы для использования в клинической практике — ученым предстоит большое количество работы, прежде чем они смогут вывести свою разработку на рынок. Пока еще рано говорить даже о клинических испытаниях.