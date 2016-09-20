Британские ученые создали уникальные пломбы, которые не разрушаются

Материал, который сейчас используют для пломбирования зубов, хотя и долговечен, все-таки подвергается разложению. Это заставляет людей лечить одни и те же зубы несколько раз за жизнь. Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, британские ученые создали материал для пломб, который имеет пожизненный срок годности.

Этот материал уже назван революционным. Он не только блокирует распространение кариеса, но и восстанавливает зубы, пострадавшие от бактерий. Также он не дает бактериям проникать в мелкие полости в зубах, образующиеся между пломбой и стенками зуба. Материал высвобождает минеральные вещества вроде кальция и соли фосфорной кислоты. Эти вещества зубы используют для образования новых минеральных веществ и самостоятельной регенерации.

Читайте такжеУченые создали пломбы, которые способствуют "самоизлечению" зубовРиска выпадания пломбы из такого материала практически нет. Профессор Роберт Хилл, помогавший в разработке материала в Университете королевы Марии, уверен, что материал изменит клиническую практику. Он позволит уменьшить размер кариеса и сократить количество вторичных дырок в зубах за счет реминерализации. Материал изготовлен из биоактивных стеклянных композитов, высвобождающих фтор, кальций, соли фосфорной кислоты.