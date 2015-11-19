Американские биологи создали гель, который восстанавливает зубную эмаль
11:45, 19 ноября 2015Зарубежные новости
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Американские биологи выяснили, как формируется зубная эмаль, и создали новый гель, который не только восстанавливает покрытие зубов, но и избавляет от зубной боли.
В геле используется белок MMP-20 в сочетании с веществами, призванными заполнять трещины в эмали, вызванные кариесом / newsru.co.il
Для того, чтобы добиться оптимального результата, гель следует наносить на зубы на всю ночь, сообщают Новости Израиля.
Ученые из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе выяснили, что относительно редкая болезнь зубов – коричневая дистрофия эмали – вызывается мутациями в гене и белке MMP-20, которые делают эмаль на зубах очень ломкой, тонкой и крайне уязвимой к кариесу.
В геле используется белок MMP-20 в сочетании с веществами, призванными заполнять трещины в эмали, вызванные кариесом.
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