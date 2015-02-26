В Японии изобрели зубную пасту, пломбирующую зубы

Революционное изобретение в области личной гигиены сделал японский ученый Казуе Ямагаши.

С помощью изобретенной им зубной пасты можно быстро и безболезненно заделывать дырки и трещины в зубах, а также восстанавливать зубную эмаль без помощи стоматологов, сообщает zdorov-info.com.ua со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

По своему составу она сходна с зубной эмалью, и ее можно наносить непосредственно на трещину в зубе. Материал был получен в результате экспериментов с гидроксил-апатитом — главным компонентом зубов.

Сначала содержащаяся в веществе кислота слегка растворяет поверхность треснувшей эмали. Спустя три минуты паста кристаллизируется, и искусственный материал прочно встраивается в структуру естественной эмали. Плюс это хорошее антибактериальное средство.

Тесты, проведенные японскими стоматологами, показывают, что залеченный с помощью изобретения зуб, ничем не отличается от здорового. Разница не видна даже под микроскопом.