В Иркутске количество погибших от отравления "Боярышником" достигло 72 человек
В шести больницах Иркутска находятся 33 человека, шестеро выписаны, семеро покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.
В российском Иркутске количество погибших от отравления «Боярышником» достигло 72 человек.
Читайте такжеВ России количество умерших от употребления "Боярышника" увеличилось до 54 человекОб этом УНИАН сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
«В период с 17 по 22 декабря предполагается, что в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек - в лечебно-профилактических учреждениях», - говорится в сообщении.
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