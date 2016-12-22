В Иркутске количество погибших от отравления "Боярышником" достигло 72 человек

В российском Иркутске количество погибших от отравления «Боярышником» достигло 72 человек.

Читайте такжеВ России количество умерших от употребления "Боярышника" увеличилось до 54 человекОб этом УНИАН сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

«В период с 17 по 22 декабря предполагается, что в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек - в лечебно-профилактических учреждениях», - говорится в сообщении.

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