В России 33 человека умерли от употребления концентрата для ванн "Боярышник"

В России количество умерших от употребления внутрь концентрата для ванн «Боярышник» увеличилось до 33 человек, еще более 30 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Читайте такжеВ Украине количество отравлений алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерлиКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такие последние данные обнародовал Следственный комитет РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал изъять спиртосодержащие препараты из розничной торговли, а также привлечь к ответственности реализаторов такой продукции.

«Больше с этим мириться невозможно, и как только эти нормативные акты появятся, необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль», - сказал Медведев.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсиколог«Очень часто в регионах автоматы какие-то с «Боярышником» вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах», - сказал Медведев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что о трагедии доложили президенту и вырабатываются срочные меры.