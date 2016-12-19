В России 33 человека умерли от употребления концентрата для ванн "Боярышник"
Люди пили его как алкоголь, но в нем оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.
В России количество умерших от употребления внутрь концентрата для ванн «Боярышник» увеличилось до 33 человек, еще более 30 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Читайте такжеВ Украине количество отравлений алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерлиКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такие последние данные обнародовал Следственный комитет РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал изъять спиртосодержащие препараты из розничной торговли, а также привлечь к ответственности реализаторов такой продукции.
«Больше с этим мириться невозможно, и как только эти нормативные акты появятся, необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль», - сказал Медведев.
Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсиколог«Очень часто в регионах автоматы какие-то с «Боярышником» вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах», - сказал Медведев.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что о трагедии доложили президенту и вырабатываются срочные меры.