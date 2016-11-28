Отголоски массового алкогольного отравления: на Харьковщине, после употребления метилового спирта, умерли 4 человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, по состоянию на утро 28 ноября по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрированы и подтверждены 4 летальных случая отравления метиловым спиртом: в Волчанском районе Харьковской области - 3, в Харькове – 1 случай.

Всего в этом регионе число отравлений фальсифицированным алкоголем составляет 104, из них 57 человек умерли. По данным экспертизы, метиловый спирт обнаружен у 54 умерших.

В Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новые случаи отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрированы. Всего в этих регионах отравились 46 человек, из них 16 умерли.

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Таким образом, по данным Госпродпотребслужбы, «по состоянию на 28 ноября в стране зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них закончились летально – 73».

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.