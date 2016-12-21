Беременность изменяет структуру мозга женщины - ученые

Исследование испанских ученых показало, что беременность сокращает количество серого вещества в определенных участках мозга женщины, чтобы ей было легче ощущать свою связь с ребенком и готовиться к требованиям материнства, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на ВBC.

Читайте такжеСканирование мозга показало, почему женщины склонны к многозадачностиУченые также выяснили, что эти изменения в структуре мозга сохраняются на протяжении минимум двух лет.

При этом исследователи не нашли доказательств ухудшения памяти у беременных.

Читайте такжеПоздняя вторая беременность женщины улучшает работу ее мозга - исследованиеНа одном из этапов исследования ученые показали уже родившим женщинам фотографии их младенцев, одновременно мониторя активность мозга участниц исследования. Оказалось, что участки мозга, проявившие активность при виде фотографии ребенка, совпали с участками, в которых наблюдалось сокращение количества серого вещества. При этом когда женщине показывали фотографии чужих младенцев, они не вызывали подобной реакции.