Приём фолиевой кислоты во время беременности снижает риск ожирения у ребёнка

Доказано, что прием фолиевой кислоты во время беременности уменьшает вероятность дефектов нервной трубки (пороков развития головного и спинного мозга, позвоночника) у плода. По данным ученых из Университета Джонса Хопкинса, употребление фолатов также может защитить детей от ожирения. Исследователи проанализировали данные более 1500 матерей и их детей в возрасте от двух до девяти лет, передаёт meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетИзвестно, что у беременных женщин с ожирением повышен риск таких осложнений, как мертворождение, врожденные дефекты и преждевременные роды. Кроме того, дети таких матерей часто сталкиваются с негативными последствиями для здоровья, например, ожирением в детском возрасте. Исследователи обнаружили: выше всего риск ожирения был у детей, матери которых имели низкий уровень фолатов во время беременности.

Читайте такжеДепрессия мешает женщинам забеременеть - исследованиеТак, у женщин с ожирением и нормальным уровнем фолиевой кислоты дети на 43% реже страдали ожирением по сравнению с детьми матерей с низкой концентрацией фолатов. Ученые считают: существует определенный порог для фолатов (около 20 наномоль на литр). Дальнейшее повышение уровня фолиевой кислоты в крови не связано с дополнительными преимуществами. Таким образом, установление оптимальной концентрации фолатов полезно для женщин, планирующих беременность.