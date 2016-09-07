Ученые вычислили оптимальный срок рождения близнецов

Это выяснила международная группа ученых из США, Канады и Европы. Было изучено более 35 тыс. случаев одновременного вынашивания нескольких детей. Результаты исследования представлены в журнале British Medical Journal.

Специалисты проанализировали 32 научных работы, в которых исследовалась многоплодная беременность и были определены показатели мертворождаемости и смертности новорожденных.

По словам ученых, доля смертей близнецов от общего числа мертворождений остается высокой (до 10% в Британии).

Читайте такжеБлизнецы склонны к долголетию - учёныеУстановлено, что в случае дихориальной двойни, при котором каждый плод имеет свою плаценту, оптимальный срок появления на свет — 37-я неделя беременности. Задержка всего на неделю приводит к дополнительным 9,9 смерти на тысячу человек.

В случае близнецов, которые имеют одну и ту же плаценту, продолжительность беременности должна составлять 36 недель.