Колбасные изделия усиливают симптомы астмы - исследование

Переработанное мясо может усилить симптомы астмы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Thorax, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеУпотребление переработанного мяса приводит к онкологическим заболеваниям - ВОЗ В салями, сосисках или ветчине содержится консервант нитрит, который вредит дыхательным путям.

Употребление более чем четырех порций переработанного мяса в неделю, по мнению ученых, усугубляет симптомы астмы: тяжелое дыхание, сдавленность в груди и удушье.

Одной порцией ученые считали два куска ветчины или салями или одну сосиску. В неделю, таким образом, можно есть четыре сосиски или восемь кусков салями.

При этом другие эксперты отмечают, что связь не доказана и нужны дальнейшие исследования. Специалисты советуют придерживаться здоровой диеты в целом, а не воздерживаться от какого-либо одного вредного продукта.

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В исследовании участвовали одна тысяча французов. Ученые наблюдали за их жизнью в течение десяти лет - с 2003 по 2013 годы. Примерно половина из них страдала от астмы.

Участники исследования, которые ели больше установленной учеными порции, к концу периода исследования страдали от большего числа осложнений, связанных с астмой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения причислила переработанное красное мясо к канцерогенам. По мнению ВОЗ, сосиски, колбаса и бекон вызывают рак толстой кишки. Риск развития этого вида рака возрастает на 18% в случае употребления в день 50 граммов подобного мяса - это чуть менее двух кусочков бекона.

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