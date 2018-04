Медики: красное мясо - опасный продукт

Исследование опубликовано в Journal of the American Society of Nephrology, пишет Медпортал

Ученые в течение 15,5 лет отслеживали состояние здоровья более 63 тысяч взрослых китайцев, проживающих в Сингапуре. Эти люди, как отмечают специалисты, интенсивно употребляют красное мясо, из которого 97 процентов приходится на свинину. Остальными источниками белка выступала птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые.

Высокая доля красного мяса в рационе людей (у 25 процентов, наиболее злоупотребляющих продуктом) на 40 процентов повышает риск возникновения хронической болезни почек, по сравнению с теми, кто использует его в рационе не столь активно (у 25 процентов, менее всего использующих продукт).

Птица, рыба, яйца и молочные продукты не оказывали негативного влияния на состояние почек, тогда как употребление бобовых незначительно улучшало их защитную функцию. Медики рекомендуют, в случае возникновения необходимости, перейти на другие источники белка, кроме мяса.