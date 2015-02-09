Кусок мяса безопаснее сосисок и колбасы

У тех, кто часто употребляет в пищу мясо, прошедшее определенную производственную обработку, например, сосиски, колбаса, полуфабрикаты, вероятность возникновения рака поджелудочной железы гораздо выше, чем у тех, кто питается обычным мясом, пишет toneto.net.

Шведские ученые провели исследование, в колтором приняли участие 6643 человека.

Результаты его показали, что каждые 50 граммов переработанного мяса повышают риск рака поджелудочной железы на 19%.

Руководитель исследования профессор Сюзанна Ларсон считает, что большинство людей даже не подозревают, сколько вредного мяса они едят.

Она напоминает, что «причиной рака поджелудочной железы могут стать гамбургеры, котлеты в кафе и ресторанах, колбаса, различные мясные ингредиенты салатов... 100 граммов такого мяса – это совсем немного, это бекон в утренней яичнице, два хот-дога или же один большой гамбургер».