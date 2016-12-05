Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 110 тонн сои, зараженной амброзией

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии сои из США весом около 110 тонн, зараженной ядовитым растением - амброзией полыннолистной, а также 118,8 тонны турецких мандаринов, инфицированных средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте такжеСреди детей с астмой распространена аллергия на арахисСогласно сообщению, оба зараженных груза были обнаружены при проведении фитосанитарного контроля в Одесской области 24 и 25 ноября.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в США и Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Читайте такжеВ Украину не пустили более 4 тонн зараженного польского салата "Айсберг"Как сообщал УНИАН, ведомство уже неоднократно запрещало ввоз на территорию Украины турецких мандаринов из-за заражения тем же карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов.

Амброзия полыннолистная - вид ядовитых сорняков родом из Северной Америки. Растение наносит большой вред не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека. Пыльца амброзии, попадая в нос, бронхи, вызывает слезотечение, нарушает зрение, повышает температуру тела, происходит резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что приводит к приступам бронхиальной астмы. Этот сорняк заселяет сады, огороды, обочины дорог, железнодорожные насыпи, луга, пастбища, пустыри и т.д.