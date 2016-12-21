Пациенты врачей-женщин реже умирают - ученые

Люди, которые попадают в реанимацию после тяжелых операций или болезней, чуть чаще выживают и восстанавливают свое здоровье в тех случаях, когда их лечащий врач является женщиной, а не мужчиной, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, сообщают РИА-Новости.

Читайте такжеВо Львовской области будут судить врача, из-за которой умер младенец"Это открытие указывает на то, что различия в подходах к лечению, которые практикуют врачи-мужчины и врачи-женщины и которые раскрыли наши коллеги в прошлом, могут иметь огромное значение для обеспечения максимальной выживаемости пациентов. Понимание того, почему это так происходит, может помочь нам понять, как мы сможем ликвидировать этот разрыв между мужчинами и женщинами", — заявляет Юсуке Цугава (Yusuke Tsugawa) из Гарварда (США).

Цугава и его коллеги пришли к такому выводу, изучив то, как пациенты почти всех американских клиник восстанавливались в первые 30 дней после попадания в реанимацию и как часто они умирали в зависимости от того, были ли их лечащие врачи мужчинами или женщинами.

Читайте такжеОнколог получил 45 лет за ложные диагнозы и ненужную химиотерапиюВ общей сложности, как рассказывают ученые, они проанализировали 1,5 миллиона случаев первичной госпитализации пациентов и аналогичное число случаев повторного попадания в реанимацию, которые происходили с 2011 по 2014 год.

В общей сложности всех этих людей лечило около 58 тысяч докторов, примерно треть из которых были женщинами. Как показало сравнение, пациенты докторов-женщин в среднем умирали чуть реже, чем у врачей-мужчин — 11,07% против 11,49%, и реже попадали на повторную госпитализацию – 15,02% против 15,57%.

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Почему так происходит, ученые пока не знают, но это может быть связано с тем, что у врачей-женщин в среднем меньше пациентов, чем у мужчин, и они обычно бывают моложе и более образованы. Цугава и его коллеги планируют раскрыть другие возможные причины подобных различий в своих последующих наблюдениях.