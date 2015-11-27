Учёные установили: дети, рождающиеся на выходных, часто умирают в первые 7 дней жизни

Британские медики выяснили, что дети, рождающиеся на выходных, имеют заметно больше шансов умереть в первые семь дней своей жизни, причины чего пока остаются неясными.

Наблюдения за жизнью младенцев и матерей в первые дни после их рождения показали, что новорожденные гораздо чаще гибнут в первые семь дней жизни в тех случаях, если они рождаются в пятницу или на выходных, пишут британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ, сообщают РИА Новости.

"К сожалению, остановить роды в выходные мы не можем, это неизбежность. Нам нужны пути решения этой проблемы и новые исследования, которые бы объяснили то, почему роды во время рабочих дней благотворно влияют на выживание детей. Они помогут нам понять, как мы могли бы распространить этот эффект на женщин, рожающих в выходные", — прокомментировал исследование Джонатан Сноуден (Jonathan Snowden), гинеколог из медицинского университета штата Орегон в Портленде (США).

Читайте такжеДля женщин самым эффективным способом омоложения является беременностьК такому выводу пришла группа ученых под руководством Уильяма Палмера (William Palmer) из университетского колледжа Лондона (Великобритания), проанализировавшая результаты родов и причины ранней детской смертности среди 1,35 миллиона младенцев, родившихся в Соединенном Королевстве с 2010 по 2012 год.

Изучая эти данные, авторы статьи заметили крайне необычный и пугающий феномен – число младенцев, умиравших в первую неделю своей жизни, было на 12% выше для детей, родившихся на выходных, чем для грудничков, родившихся в рабочие дни недели. В среднем, в выходные умирало около семи младенцев на 1000 новорожденных, а в рабочие дни – меньше одного на тысячу.

Читайте такжеПарацетамол во время беременности угрожает здоровью мальчиков - ученыеДаже когда ученые учли все побочные факторы – потенциальную разницу в доходах матерей, их образовании, их вредные привычки и прочие потенциальные усилители риска – данный эффект и пропорция все равно сохранялись. Вдобавок к этому, Палмер и его команда обнаружили, что роды в выходные дополнительно увеличивали шанс того, что рожающая женщина приобретала инфекцию во время пребывания в больнице.

Пока ученые не знают, с чем связан этот эффект, и они планируют раскрыть причины появления "эффекта выходных", как его сейчас называют медики, в своих будущих исследованиях на более крупных группах людей.