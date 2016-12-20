Ученые США создали первую пероральную вакцину от сальмонеллеза

Исследователи из Техасского университета (The University of Texas) разработали вакцину от сальмонеллеза, созданную для приема через рот (пероральную). Ранее этой же группой ученых уже предлагались варианты вакцины, вводимой с помощью инъекций и защищавшей от трех видов сальмонелл, однако оральный путь введения проще и отличается меньшей инвазивностью. Кроме того, именно этим путем бактерии обычно попадают в организм.

Читайте такжеУпотребление салата из пластиковых упаковок чревато заражением сальмонеллами - исследованиеСпециалисты во главе с профессором микробиологии и иммунологии Ашоком Чопрой (Ashok Chopra) уже протестировали новый препарат на мышах. Сперва животным дали вакцину, а затем — смертельную дозу бактерий. Эксперимент показал, что у участвовавших в нем особей выработался стойкий иммунитет к этим бактериям, что означает, что в будущем возможно будет изготовить вакцину, подходящую и для людей.

Сейчас иммунопрепарата, который мог бы защитить человека от заражения сальмонеллезом, не существует. Обычно болезнь лечат антибиотиками, однако некоторые штаммы сальмонелл быстро вырабатывают резистентность к лекарствам. Сальмонеллы можно использовать и как биооружие — именно это произошло в Орегоне, где один из религиозных культов заразил салат-бары в ресторанах, что привело к развитию заболевания у тысячи человек.

Читайте такжеВОЗ выпустила рекомендации по профилактике хирургических инфекцийВ США каждый год около 15 тысяч человек попадают в больницы с сальмонеллезом, около 400 из них погибают. Считается, что на каждый диагностированный случай сальмонеллеза приходится 39 недиагностированных.