В ЮАР начнутся испытания вакцины против ВИЧ-инфекции

Уровень заболеваемости в Южной Африке очень высок – в 2014 году вирусом были инфицированы около 2,4 миллионов человек. Прием антиретровирусных препаратов помогает пациентам держать вирус под контролем, однако такие лекарства доступны не всем, именно поэтому заражение ВИЧ может приводить к развитию СПИДа и смертельному исходу, пишет Медпортал.

Попытку создать вакцину от ВИЧ предпринимали разные группы ученых. Исследователи из Таиланда в 2009 году продемонстрировали, что вакцинация действительно возможна, хотя и проведенных ими исследованиях ее эффективность составила лишь 31%. С тех пор вакцина была модифицирована и теперь ее испытания пройдут в Южной Африке. Теперь вакцина содержит уникальные фрагменты, характерные для вирусов, распространенных в Африке – все это позволило сделать ее более эффективной, надеются разработчики.

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Кроме того, доконтактная профилактика также становится все более совершенной. Препараты для проведения такой профилактики назначают людям, находящимся в высокой группе риска. Их прием позволяет существенно снизить вероятность заражения. Так, для людей, чей половой партнер инфицирован ВИЧ, риск заражения практически сводится к нулю. Другое эффективное средство – вагинальное кольцо, защищающее от ВИЧ. Оно содержит дапивирин и уже было испытано в четырех африканских странах. Его использование позволило сократить вероятность заражения ВИЧ почти на треть.