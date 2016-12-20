В России количество умерших от употребления "Боярышника" увеличилось до 54 человек

В России количество умерших от употребления внутрь концентрата для ванн «Боярышник» увеличилось до 54 человек, еще 13 находится в критическом состоянии.

Читайте такжеВ России 33 человека умерли от употребления концентрата для ванн "Боярышник"Об этом УНИАН сообщили в Следственный комитет РФ по Иркутской области.

«По последним данным, в Иркутске от отравления «Боярышником» пострадало 77 человек, из них 54 скончались, еще 13 находятся в критическом состоянии», - сказал собеседник агентства.

По информации медиков из 28 госпитализированных - 13 в крайне тяжелой форме, и «шансы на выживание у них практически равны нулю».

Местные власти намерены запретить продажу спиртосодержащей жидкости бытового назначения по всей области.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсиколог20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник», в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске в выходные.