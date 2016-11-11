Количество жертв суррогатного алкоголя опять увеличилось

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, по состоянию на 10 ноября 2016 года в Изюмском районе по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя. Общее количество отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области составляет 100, из них умерли - 53. По данным судебно-медицинской экспертизы Харьковской области, метиловый спирт обнаружен у 50 умерших.

По оперативным сообщениям территориальных органов Держпродспоживслужби в Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (отравилось - 46 человек, из них умерло - 16).