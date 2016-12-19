Восприимчивость к антибиотикам можно проверить при помощи смартфона - ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (The University of California, Los Angeles) создали специальное устройство, которое, будучи подсоединено к смартфону, сможет на основе анализов пациента показать, выработали ли бактерии в его организме устойчивость к определенным лекарствам или нет. Точность определения достаточно высока, и в сочетании с невысокой ценой и простотой в использовании она дает возможность использовать изделие, например, в бедных ресурсами регионах, сообщает Медпортал.

Читайте такжеВ 50% всех случаев антибиотики назначаются для состояний, против которых они бессильны - экспертыУстойчивые к антимикробным агентам бактерии, в том числе возбудители диареи, сепсиса и пневмонии — это серьезная угроза общественному здоровью. Одной из связанных с этим проблем является то, что во многих регионах нет технической возможности определить, устойчивы ли бактерии к антибиотикам, из-за отсутствия лабораторий, специалистов и оборудования. Именно эту проблему предлагают решить специалисты из США.

Читайте такжеБактерии выработали устойчивость к антибиотикам задолго до их появления - ученыеОни разработали прибор, который подключается к смартфону с помощью USB. Основное рабочее пространство устройства — панель с 96 лунками, в которые можно поместить пробы для тестирования. После этого в них добавляются различные дозы антибиотиков, а затем все подсвечивается с помощью светодиодов. Смартфон улавливает разницу в цветопередаче и отправляет информацию на компьютер, который в течение минуты обрабатывает данные об устойчивости к антимикробным агентам и возвращает результаты обратно на смартфон. В качестве отправной точки берется проба, где минимальное количество лекарства прекратило размножение бактерий. Тесты показали, что результаты, которые выдает система, на 98,2% совпадают с лабораторными.