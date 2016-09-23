В США обеспокоены распространением лекарственно-устойчивым штаммом гонореи

Об этом заявили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет WebMD.

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Лабораторные анализы образцов, взятых прошлой весной у семи пациентов в Гонолулу, показали, что устойчивость Neisseria gonorrhoeae к азитромицину значительно выше, чем обычно наблюдается в США. Возбудители гонореи из пяти образцов помимо этого оказались резистентными к цефтриаксону – антибиотику, применяемому вместе с азитромицином для лечения инфекции.

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Директор Национального центра по профилактике ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов, ЗППП и туберкулеза Джонатан Мермин (Jonathan Mermin) рассказал, что впервые были обнаружены бактерии с повышенной устойчивостью сразу к двум антибактериальным препаратам. «Наша последняя линяя обороны от гонореи слабеет. Если лекарственная устойчивость продолжит распространятся, применяемая сегодня терапия станет бесполезной и около 800 тыс. американцев ежегодно будут подвергаться риску неизлечимой гонореи», - заявил Мермин.

С 2012 года CDC рекомендуют применять одновременно азитромицин и цефтриаксон в терапии гонореи, чтобы гарантировать выздоровление пациента и ограничить дальнейшее распространение инфекции.