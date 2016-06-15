Учёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотик

Специалисты из Университета Хельсинки обнаружили: дети, находившиеся на грудном вскармливании и не принимавшие антибиотики до отнятия от груди, в будущем пили меньше антибиотиков. Кроме того, Индекс Массы Тела (ИМТ) у них был меньше, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В исследовании приняли участие 226 детей из Финляндии. Исследователи выяснили, что дети, которым не давали антибиотики в процессе грудного вскармливания, реже болели. Так, судя по всему, кормление грудью укрепляло их иммунную систему. Также эти участники реже имели лишний вес в более позднем возрасте.

Читайте такжеГрудное вскармливание защищает детей от ушных инфекцийЕсли же ребенок принимал антибиотики, когда его кормили грудью, вышеупомянутые положительные эффекты грудного вскармливания практически исчезали. Кстати, грудное вскармливание защищает детей от ушных инфекций. По данным специалистов из Национального Детского Госпиталя Колумбуса, месяц кормления грудью на 4% уменьшал риск ушных инфекций у младенцев. У детей, которых кормили грудью в течение 6 месяцев, риск оказался снижен на 17%.

Читайте такжеБиологи раскрыли секрет грудного молокаКак ранее сообщал УНИАН, грудное молоко человека, возможно, является самым сложным по составу среди всех млекопитающих. Оно содержит более 200 различных сахаров, что намного превышает их количество в молоке коров. Ученые полагают, что состав молока, а также изменения в нем во время кормления грудью, связаны с иммунной системой новорожденного и развивающимся кишечным микробиомом — популяцией микроорганизмов внутри желудочно-кишечного тракта.