Занятия бегом значительно улучшают когнитивные способности человека - исследование

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Занятия бегом, как показали специалисты, приводят к улучшению функциональных связей между различными участками головного мозга. В частности, это означает, что когнитивные способности (планирование, принятие решений и способность переключать внимание между задачами) у бегунов развиты лучше по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни.

Читайте такжеУченые: Гиподинамия - причина преждевременной смерти

К своим выводам ученые пришли, проведя магнитно-резонансную томографию головного мозга у двух групп молодых людей (18-25 лет), имеющих сопоставимые индексы массы тела, — бегунов и тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Специалисты отмечают, что их исследование посвящено именно молодым, а не пожилым людям, как в большинстве подобных работ. Кроме того, ученые не назвали конкретные причины, которые повышают когнитивные способности бегунов.

Читайте такжеФизические нагрузки улучшают фертильность мужчин - исследование

С одной стороны, этому может способствовать общее благотворное влияние физической культуры, оказываемой сразу на все системы организма, с другой — активизация работы головного мозга, необходимая для координации движений различных частей тела при беге.