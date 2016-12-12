Занятия спортом улучшают репродуктивное здоровье мужчин

По мнению ученых, получасовые занятия спортом три раза в неделю способствуют увеличению численности сперматозоидов и улучшают репродуктивные способности мужчины,сообщают Новости Израиля.

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Исследователи пришли к выводу, что рост в численности сперматозоидов является только временным и прекращается, как только мужчина перестает заниматься спортом.

При этом подчеркивается, что в занятиях спортом необходим баланс, так как слишком большая физическая нагрузка может оказать обратный эффект.