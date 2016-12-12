Занятия спортом улучшают репродуктивное здоровье мужчин
12:04, 12 декабря 2016Зарубежные новости
136
В занятиях спортом необходим баланс, так как слишком большая физическая нагрузка может оказать обратный эффект.
Спорт увеличивает у мужчин количество сперматозоидов / aprofit.kz
По мнению ученых, получасовые занятия спортом три раза в неделю способствуют увеличению численности сперматозоидов и улучшают репродуктивные способности мужчины,сообщают Новости Израиля.
Читайте такжеМедики США назвали эффективное средство поддержания тонуса мышц
Исследователи пришли к выводу, что рост в численности сперматозоидов является только временным и прекращается, как только мужчина перестает заниматься спортом.
При этом подчеркивается, что в занятиях спортом необходим баланс, так как слишком большая физическая нагрузка может оказать обратный эффект.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter