Ученые доказали, что психологическое благополучие влияет на уровень физической активности
Улучшение «психологического благополучия» пожилых людей может стать новым методом улучшения их физического здоровья.
Давно показано, что физическая активность способствует развитию умственных способностей, а также снижению риска развития основных причин смертности, включая онкологию и сердечно-сосудистых заболеваний. Существует ли обратное влияние, на этот вопрос нашли ответ ученые из Университета Чепмена и Гарвардской Школы Общественного Здоровья (Есть еще перевод Гарвардская Высшая Школа Здоровья) (Harvard T. H. Chan School of Public Health), пишет Springer Link.
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Они изучали возможное влияние «психологического благополучия» на когнитивные способности и риск развития возрастных заболеваний. Авторы проанализировали данные о 9986 людей (55% из них женщины) в возрасте 50 лет и старше (средний возраст составил 63,7 года). Наблюдение длилось 11 лет. За это время каждый испытуемый был протестирован 6 раз.
Исследователи установили, что, если в начале исследования люди имели позитивное психологическое состояние, они более вероятно вели активный образ жизни в течение последующих 10 лет наблюдений, и менее вероятно будут снижать свою физическую активность.
Улучшение «психологического благополучия» пожилых людей может стать новым методом улучшения их физического здоровья, считает руководитель проекта Джулия Боем.