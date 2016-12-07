Ученые доказали, что психологическое благополучие влияет на уровень физической активности

Давно показано, что физическая активность способствует развитию умственных способностей, а также снижению риска развития основных причин смертности, включая онкологию и сердечно-сосудистых заболеваний. Существует ли обратное влияние, на этот вопрос нашли ответ ученые из Университета Чепмена и Гарвардской Школы Общественного Здоровья (Есть еще перевод Гарвардская Высшая Школа Здоровья) (Harvard T. H. Chan School of Public Health), пишет Springer Link.

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Они изучали возможное влияние «психологического благополучия» на когнитивные способности и риск развития возрастных заболеваний. Авторы проанализировали данные о 9986 людей (55% из них женщины) в возрасте 50 лет и старше (средний возраст составил 63,7 года). Наблюдение длилось 11 лет. За это время каждый испытуемый был протестирован 6 раз.

Исследователи установили, что, если в начале исследования люди имели позитивное психологическое состояние, они более вероятно вели активный образ жизни в течение последующих 10 лет наблюдений, и менее вероятно будут снижать свою физическую активность.

Улучшение «психологического благополучия» пожилых людей может стать новым методом улучшения их физического здоровья, считает руководитель проекта Джулия Боем.