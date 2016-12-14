На страны Африки к югу от Сахары приходится 90 % всех случаев малярии - ВОЗ



В регионе удалось наладить диагностическое тестирование для детей и обеспечить профилактическое лечение для женщин. В 2015 году у более половины жителей региона была возможность использовать противомоскитные сетки. Еще пять лет такие сетки были лишь в каждой третьей семье. Однако, несмотря на эти достижения, малярия пока не отступает, пишет Центр новостей ООН.

«Безусловно, прогресс есть. Однако международному сообществу пока не удалось значительно расширить масштабы услуг и помощи населению, необходимые для победы над заболеванием», - заявил директор Программы ВОЗ по малярии Педро Алонсо.

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На страны Африки к югу от Сахары приходится 90 процентов всех случаев заболевания малярией во всем мире и более 90 процентов всех случаев смерти от нее. 70 процентов жертв малярии в странах Африки к югу от Сахары - дети.

Согласно данным нового доклада ВОЗ, в прошлом году было зарегистрировано 212 миллионов новых случаев малярии и 429 тысяч случаев смерти от нее.

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В мае 2015 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную техническую стратегию ВОЗ по малярии — новую «дорожную карту» сроком на 15 лет. Эта стратегия предусматривает 90-процентное сокращение заболеваемости малярией и смертности от нее в мировом масштабе к 2030 году.