Первая в мире вакцина от малярии не так эффективна, как ожидалось

Вакцина от малярии получила название RTS,S. Последние исследования показали, что трехкратное введение вакцины не обеспечивает длительную защиту от болезни. Через пять лет после вакцинации дети, которых прививали RTS,S, заболевали с более высокой частотой, чем те, которые не получали экспериментальную вакцину. Детей из контрольной группы тоже прививали, но не от малярии, а от бешенства. Всего за маленькими пациентами, участвовавшими в эксперименте, наблюдали в течение семи лет, сообщает Медпортал.

Читайте такжеС 2000 года смертность от малярии упала на 60%Впрочем, многие эксперты не считают полученные результаты отрицательными. Они объясняют, что на основании проведенных экспериментов можно понять, когда вакцина начинает терять свои защитные свойства и заблаговременно озаботиться профилактикой.

Филип Бейон (Philip Bejon) и его коллеги, которые и проводили исследование, отмечают, что пока неясно, для детей какого возраста малярия представляет более серьезную опасность: для тех, кому исполнилось семь или тех, кому лишь 2-3 года.

Читайте такжеВ Кении испытана новая вакцина против малярииВозможно, увеличить срок защитного действия вакцины помогла бы четырехкратная вакцинация. Однако стоит отметить, что провести такой цикл будет гораздо сложнее, чем курс вакцинации, состоящий из трех прививок – есть вероятность, что родители просто не захотят вести детей на дополнительную прививку.

Напомним, что в настоящее время вакцин, защищающих от малярии, не существуют. В качестве профилактики заражения используют репелленты и противомоскитные сетки, а также ряд лекарственных препаратов.