Для счастья нужна любовь, а не деньги - ученые

Исследование, проведенное в Лондонской школе экономики, показало: наиболее существенно на уровень счастья влияют социальные отношения, состояние психического и физического здоровья. Экономические факторы играют не столь важную роль. Ученые проанализировали данные 200000 человек из разных стран, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеУ женатых мужчин здоровье крепче, чем у холостых - японские медикиОказалось, уровень счастья сильнее всего зависел от состояния психического здоровья. Удвоение зарплаты повышало уровень счастья меньше чем на 0,2 пункта (по шкале от 1 до 10), а наличие партнера - на 0,6. В случае расставания или смерти партнера отмечалось снижение на 0,6 пункта. Также исследователи обнаружили, что депрессия и тревожные расстройства встречались чаще, чем безработица. Они снижали уровень счастья на 0,7 пункта.

Читайте такжеПрикосновения любимого человека избавляют от боли - исследованиеПо словам специалистов, избавление от вышеупомянутых проблем с психикой может сделать людей счастливее на 20%, тогда как борьба с бедностью - всего на 5%. Еще на уровень счастья влияют традиции и обычаи. Например, люди счастливее в тех обществах, где принято доверять друг другу. Кроме того, для счастья необходима свобода.