Наличие рядом отзывчивого партнера улучшает сон

Один из возможных способов избежать бессонницы назвали турецкие и американские ученые. Данное исследование опубликовано в журнале Social Personality and Psychological Science, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!

Ученые отмечают, что непрерывный сон возможен при наличии рядом отзывчивого партнера. По мнению экспертов это связано с возникновением у спящего человека чувства безопасности.

Американские и турецкие ученые пришли к своим выводам, базируясь на данных американского проекта Midlife Development, в том числе собирающего статистику о качестве жизни и факторах, влияющих на нее.

«Результаты наших исследований показывают, что люди с отзывчивыми партнерами испытывают меньшую тревогу и возбуждение, что, в свою очередь, повышает качество их сна», — сказала ведущий автор исследования Эмре Сельчук из Ближневосточного технического университета (Анкара).