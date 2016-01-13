Как стать счастливым за 7 дней

Корреспондент BBC Future рассказывает о нескольких простых, но надежных способах избавления от депрессии и улучшении самочувствия.

Бремя повседневной жизни затягивает нас в свои сети скуки и жалости к себе. Тем не менее, некоторые люди умеют удивительно стойко переносить удары судьбы, излучая позитив Мэри Поппинс даже в пасмурный день.

Как им это удается? Некоторые счастливчики имеют солнечный характер от природы, для остальных существуют проверенные способы улучшить настроение. Для того чтобы усвоить большинство методик нужно всего несколько минут, но преимущества в виде общего удовлетворения жизнью и хорошего самочувствия будут долговременными.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли недавно опубликовали лучшие из этих методик на своем сайте Greater Good in Action ("Лучшая жизнь в действии"). А мы выбрали некоторые наиболее эффективные на наш взгляд приемы и составили недельный план борьбы со стрессом.

Понедельник

Люди, которые ведут дневник, знают, что изложение чувств на бумаге помогает снять эмоции и посмотреть на них отстраненно. Но ученые только недавно выяснили, насколько эффективна эта практика. Найдите 15 минут в день для вашего дневника, и вы уменьшите симптомы депрессии и тревоги, укрепите иммунитет и улучшите производительность труда.

Польза от ведения дневника может продлиться несколько месяцев. И это значительно более эффективный способ излить негативные чувства, чем любой другой.

Вторник

Звучит банально, но работает. Люди, которые сознательно решили делать пять добрых дел, пусть незначительных, в течение одного дня в неделю, сообщали о большей удовлетворенности жизнью в конце шестинедельного испытания. Исследований на эту тему в последнее время становится все больше, и все они доказывают, что великодушие делает людей счастливее и здоровее.

Среда

Представьте себе, что вы потеряли своего друга или партнера. Мучительные мысли, да? Тем не менее, исследования 2008 года показало, что люди, которые регулярно представляли разлуку с близким человеком, в конце концов чувствовали улучшение настроения. Возможно, причина в том, что они прекращали принимать дорогих своему сердцу людей как должное. Многие исследования свидетельствует, что регулярное ощущение и выражение благодарности повышает удовлетворенность жизнью.

Четверг

Психологи также указывают на возможность "быть" в вашей жизни. Люди, которые видят в своей жизни смысл, обычно более психически устойчивы к временным сложностям. Исследования показывают, что простой просмотр старых фотографий является прекрасным способом напомнить себе о тех вещах, которые наполняют вашу жизнь смыслом - семья, друзья, благотворительность или важные достижения в карьере.

Пятница

В череде повседневных забот мы порой сами не замечаем, как медленно и незаметно затягивает нас рутина. Именно поэтому ученые все чаще напоминают о положительном влиянии чувства благоговения.

Звездное небо или величественная церковь наполняют нас чувством чего-то гораздо большего, чем мы сами. Ученые обнаружили, что ощущение благоговейного восторга делает людей более счастливыми, альтруистичными и терпеливыми, а также менее тревожными.

Даже попытка описать впечатляющий опыт в небольшом тексте может сделать чудо. Если вам не хватает идей, посмотрите наше видео самых захватывающих мест на Земле.

Суббота

То, что раньше доставляло нам удовольствие, быстро теряет свою интенсивность и приводит к так называемому эффекту "гедонистической беговой дорожки" (склонность людей держаться на относительно стабильном уровне счастья, а также быстро возвращаться к нему после серьезных положительных или отрицательных событий или изменений в жизни. - Ред.).

Попробуйте вновь открыть для себя источник удовольствия, например, любимую пищу или напиток, отказываясь от них в течение недели. Через семь дней вы увидите, что спрыгнули с "беговой дорожки" и снова получаете удовольствие от этих вещей. А в период воздержания вы можете найти и другие радости, которые будут приносить вам не меньшее удовольствие.

Если недельное воздержание от любимых вещей кажется вам сверхсложной задачей, попробуйте практиковать осознанное удовольствие от вашего любимого дела. Когда вы делаете, например, глоток кофе, сосредоточьтесь на сложной симфонии вкусов напитка.

Это также помогает оценить маленькие радости жизни, уменьшить стресс и тревожность.

Воскресенье

Итальянцы говорят "La lingua battle dove il dente duele", что означает: "У кого что болит, тот о том и говорит". Эти слова прекрасно отражают склонность нашего ума концентрироваться на мучительном опыте прошлого. Психологи обнаружили, что особенно неприятные последствия имеет чувство вины.

Оно не только вызывает обеспокоенность и печаль, но и делает нас более уязвимыми к соблазнам в будущем.

Именно поэтому осознанное развитие позитивного восприятия самого себя в течение нескольких минут ежедневно может существенно увеличить ощущение счастья и стимулирует силу воли.