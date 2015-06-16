Брак укрепляет здоровье - исследование

Причем, для мужчин семейные узы полезнее, чем для женщин. Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 9000 человек, родившихся в марте 1958 года. В период с 2002 по 2004 годы специалисты оценивали состояние здоровья участников, в том числе, активность мозга и функцию легких, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи выяснили: здоровье было крепче всего у тех женщин, которые вышли замуж в 25-35 лет и не развелись. А для мужчин брак имел еще больше преимуществ. Так, здоровье мужчин ослабевало после развода, но восстанавливалось, если они снова вступали в брак. Состояние здоровья пар, живших вместе, оказалось почти таким же, как и у женатых людей. Однако легкие у мужчин, которые предпочли сожительство официальному браку, работали хуже.

Специалисты учли такие факторы, как материальное положение, социальный статус, состояние здоровья в детстве и уровень образования. Другие исследования показали: одинокие мужчины чувствуют себя хуже, так как им некого впечатлять. Кроме того, одиночество сокращает продолжительность жизни. Люди, не имеющие постоянного партнера, чаще пропускают завтрак, едят нездоровую пищу, больше работают и проводят много времени в барах.