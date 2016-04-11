Кофе ускоряет процесс принятия решений

Оказывается, кофе не просто помогает проснуться. Сотрудники Бристольского университета обнаружили: благодаря таблетке кофеина, эквивалентной примерно двум чашкам кофе, пожилые люди быстрее принимают решения. В исследовании приняли участие 20 пожилых добровольцев, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В течение 9 дней участники проходили тесты на внимание. До этого они неделю не употребляли кофеин. Ученые в разные дни давали добровольцам таблетки с кофеином либо плацебо. Доза кофеина тоже чередовались (от 62 до 100 миллиграммов). В одном из тестов участники должны были нажимать на красную кнопку, когда видели красный квадрат на экране.

Читайте такжеС кофе сняли вину в учащенном сердцебиенииИсследователи заметили: после употребления кофеина участники быстрее нажимали на кнопку, когда на экране был не только красный, но и синий квадрат. Так, высокие дозы кофеина уменьшали время реакции. Специалисты считают, что кофеин будет полезен людям с нарушениями внимания. Возможно, он также поможет тем, кто страдает от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Паркинсона.