У женщин память крепче, чем у мужчин - ученые

Американские ученые выяснили, что память женщин среднего возраста лучше, чем память мужчин. Об исследовании в среду, 9 ноября, сообщает EurekAlert!

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В исследовании приняли участие 212 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Ученые провели когнитивное тестирование таких нейрологических процессов, как эпизодическая память, исполнительные функции, семантическая обработка и вербальный интеллект (способность к языку). Также были оценены ассоциативная память и эпизодическая вербальная память.

Результаты многочисленных научных работ показали, что процесс старения сопровождается ухудшением когнитивных способностей. Около 75 процентов пожилых людей сообщают о проблемах, связанных со способностью запоминать. Так, многие женщины жалуются, что после менопаузы они страдают от забывчивости. При этом слабый пол в большей степени подвержен нейродегенеративным заболеваниям, деменции и другим когнитивным нарушениям.

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Установлено, что после менопаузы у женщин наблюдается ухудшение памяти, что связывается со снижением уровня эстрадиола. Уменьшение концентрации этого полового гормона также оказались связаны с более низкой эффективностью обучения и способностью вспоминать ранее усвоенную информацию. Однако при этом женщины до менопаузы отличаются от мужчин лучшей памятью.