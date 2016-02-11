Низкая физическая активность связана с уменьшением объема головного мозга

Об исследовании американских медиков, опубликованном в журнале Neurology, пишет lenta.ru.

«В нашем исследовании мы обнаружили прямую корреляцию между низкой физической активностью и уменьшением объема мозга десятилетия спустя, что указывает на его ускоренное старение», — сообщила Николь Спартано из Бостонского университета.

В исследовании медиков приняли участие 1583 человека, средний возраст которых равнялся 40 годам. У наблюдаемых отсутствовали деменция и болезни сердца. Спустя 20 лет ученые проверили состояние здоровья обследованных ранее американцев.

При помощи магнитно-резонансной томографии головного мозга и замеров показателей физической активности (максимального потребления кислорода на беговой дорожке) ученые оценили состояние здоровья наблюдаемых и объем их головного мозга.

Читайте такжеУчёные впервые разморозили мозг, не повредив клетки органа

Исследование показало, что люди с плохой физической подготовкой имели спустя 20 лет меньший объем головного мозга, чем их более активные ровесники. По этой причине медики рекомендуют людям среднего возраста чаще заниматься спортом.

Ранее медики из Дании впервыепровели исследование, демонстрирующее уверенную связь между уровнем мужского интеллекта в раннем взрослом возрасте и физической работоспособностью в среднем взрослом возрасте.