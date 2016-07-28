Определена оптимальная продолжительность занятий физкультурой

Медики из Норвегии, Австралии и США определили характер физической нагрузки и ее оптимальную продолжительность, позволяющую офисным работникам снизить вероятность смертности из-за сидячего образа жизни до 60 процентов. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Lancet, кратко о нем сообщает Кембриджский университет, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеФизические нагрузки способствуют работе мозга - исследованиеДля полного устранения негативного эффекта от сидячего образа жизни мужчинам и женщинами достаточно заниматься умеренными физическими нагрузками. Под ними понимается, например, ходьба со скоростью не менее 4,8 километра в час или езда на велосипеде со скоростью около 16 километров в час.

Продолжительность нагрузки должна составлять не менее часа. Рекомендации специалистов справедливы для тех, кто каждые сутки проводит около восьми часов в сидячем положении. В этом случае оптимальными считаются нагрузки, на выполнение которых отводится 60-75 минут. Отдельные этапы занятия физкультурой могут быть разнесены по времени.

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К своим выводам ученые пришли, проведя метаанализ 16 работ, посвященных влиянию малоподвижного образа жизни на состояние здоровья. Эти данные учитывают сведения о более чем миллионе мужчин и женщин, большинство из которых проживают в ЕС, США и Австралии.

Согласно исследованию, опубликованному в марте 2016 года бразильскими медиками, сидячий образ жизни приводит к увеличению риска преждевременной смерти. Снизить опасность может, по мнению ученых, только сокращение времени нахождения в сидячем положении, а не занятия физкультурой.