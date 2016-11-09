Езда на велосипеде защищает от инфаркта - исследование

Ученые из Дании следили за добровольцами в течение нескольких лет. Они оценивали уровень физической активности участников, частоту езды на велосипеде и факторы риска сердечных заболеваний, включая кровяное давление, вес, уровень холестерина, курение, питание и потребление алкоголя.

Читайте такжеВелоспорт значительно снижает риск развития диабета - исследованиеИсследование показало: у людей, ездивших на велосипеде по 1,5 часа в неделю, был существенно снижен риск сердечного приступа. Среди участников, которые ездили на велосипеде до 30 минут в день, инфаркты встречались на 15% реже. Кроме того, специалистам удалось выявить и другие плюсы, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на "Эра Новостей".

Читайте такжеИсследование показало: автомобилисты весят больше, чем велосипедистыТак, у добровольцев, которые на протяжении 10 лет добирались до работы на велосипеде, риск ожирения оказался ниже на 40%, гипертонии - на 11%, а диабета - на 18%. Автор исследования Андерс Гронтведа считает: людям следует почаще выбираться на велосипедные прогулки. Еще он предлагает поощрять велосипедистов.