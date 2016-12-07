В Азиатско-Тихоокеанском регионе голодают более полмиллиарда людей - ООН

12 процентов жителей Азиатско-Тихоокеанского региона – почти 500 миллионов человек – недоедают. Прогресс в борьбе с голодом замедлился, и если власти стран региона не примут мер, им не удастся достичь 2-й Цели устойчивого развития, то есть ликвидировать голод в намеченные сроки – к 2030 году.

Читайте такжеКаждый третий человек на планете не имеет возможности полноценно питаться - ВОЗК такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО). Вчера они представили в Бангкоке ежегодный обзор по продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Центр новостей ООН.

В период с 1990 года в Азии удалось вдвое сократить масштабы голода, однако основные успехи пришлись на 90-е годы, а в последнее время результаты борьбы с недоеданием оставляли желать лучшего. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 60 процентов всех голодающих людей в мире. Каждый третий ребенок в регионе страдает низкорослостью в результате недостатка питательных веществ.

При этом в Азии также растет число людей, страдающих ожирением, так как население все чаще делает выбор в пользу вредных для здоровья продуктов питания.

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«Аналитически данные, представленные в докладе, открывают нам глаза на многие вещи и заставляют всех нас задуматься, - заявила региональный представитель ФАО Кундави Кадиресан. – Кому-то может показаться, что до 2030-го года еще очень далеко, но на самом деле до него всего 14 лет, и полмиллиона человек в регионе по-прежнему голодают. Эти 12 процентов – это самые бедные люди региона и до них сложнее всего добраться. Время не ждет, но политическая воля и коллективные действия помогут нам полностью победить голод».

Авторы доклада подчеркивают, что борьба с голодом неразрывно связана с ликвидацией бедности, и для Азиатско-Тихоокеанского региона этот процесс будет сопряжен с большими социальными и экономическими трудностям, особенно учитывая стремительные темпы роста населения.

В ФАО призывают власти стран региона с новыми силами взяться за борьбу с голодом и принять все необходимые меры, в частности – увеличить инвестиции в более эффективные методы производства продуктов питания.