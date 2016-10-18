Врачи установили, что фастфуд может привести к снижению зрения

Любовь к фастфуду и вообще урезанный рацион, состоящий из вредных продуктов, грозит не только набором веса, но и слепотой. Yahoo News приводит в пример случай Циана Мура, столкнувшегося с острым дисбалансом питательных веществ, сообщает Мeddaily.ru. Подросток питался только курицей, картофелем, сухарями и колой.

Через некоторое время у 14-летнего подростка появились жалобы на сухость и "песок" в глазах. При этом снижалось качество зрения. Посещения офтальмологов не принесли положительных результатов. Врачи говорили, что снижение зрения - данность, с которой нужно смириться.

Зрение продолжало снижаться. И, в конечном счете, данный факт связали с тяжелейшим дефицитом витамина А. Причина - неправильное питание. Из-за дефицита витамина А на поверхности глаза образуются так называемые пятна Бито. Эти пятна показывают, что клетки глаза перестают взрослеть должным образом без витамина А. Они не превращаются в клетки глаза, становясь клетками, напоминающими кожные (происходит скопление кератина).

Подростку прописали витаминные добавки и коктейли, а также полноценный рацион с овощами. В правом глазе зрение восстановилось почти на 100%. Но левый остался с необратимыми повреждениями.