Население Земли превысило 7,4 млрд человек - ООН

Численность населения Земли в 2016 году достигла отметки примерно в 7,433 млрд человек, сообщает Іnterfax.ru со ссылкой на агентство AP со ссылкой на ежегодный доклад Фонда ООН в области народонаселения, обнародованный в четверг в Аммане.

Читайте такжеКаждый третий человек на планете не имеет возможности полноценно питаться - ВОЗСогласно докладу, рост населения за текущий год составил 1,1% - около 80,8 млн человек. При этом в 2015 году население Земли составляло 7,349 млрд человек.

Кроме этого, в докладе отмечается, что примерно половина молодого населения Земли в возрасте до 24 лет испытывает дискриминацию по гендерному признаку в пользу мужчин.

Читайте такжеУченые опровергли очередную "теорию заговора" о контроле над численностью населения Авторы доклада утверждают, что развивающиеся страны мира могут потерять или получить выгоду на сумму не менее $21 млрд в зависимости от того, будут ли правительства этих стран или нет вкладываться в здравоохранение или образование для девочек в возрасте около 10 лет.