Даже одна бессонная ночь может навредить сердцу - врачи

Не секрет, что люди, в течение длительного времени испытывающие проблемы со сном, имеют более слабое здоровье – их иммунитет чаще оказывается ослаблен, их чаще поражает депрессия и многие другие заболевания, пишет MedicalDaily. При этом принято считать, что парочка бессонных ночей никак не вредят здоровью. Это, как показывают последние исследования, вовсе не так.

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Результаты нового исследования, проведенного немецкими учеными из Университета Бонна (University of Bonn), свидетельствуют о том, что даже кратковременное нарушение сна может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Авторы во главе с Дэниелом Кюттингом (Daniel Kuetting) провели эксперимент, в котором приняли участие 20 человек – 19 мужчин и одна женщина. Все они прошли процедуру сердечно-сосудистого магнитного резонанса после того, как за сутки им пришлось проспать всего 3 часа. Ученые взяли у участников анализы мочи и крови, а также измеряли кровяное давление и частоту сердечно-сосудистых сокращений. Никому из участников исследования не разрешалось употреблять кофеин и напитки или продукты, содержащие теобромин – например, шоколад, орехи или чай.

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Авторы выяснили, что даже одна бессонная ночь вызывала повышение кровяного давления и увеличение частоты сердечных сокращений. Кроме того, в крови у участников повышалась концентрация гормонов, связанных со стрессом.