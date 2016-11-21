Ученые назвали регуляцию аппетита одним из эффективных методов борьбы с ожирением

Ученые из Католического университета Сан-Антонио в Испании обнаружили новое соединение, которое поможет справиться с психогенным перееданием, приводящим к появлению лишнего веса, сообщает bioRxiv.org.

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Одним из перспективных методов борьбы с ожирением является регуляция аппетита. Известно, что главную роль в возникновении чувства голода играет центр удовольствия, одним из элементов которого является прилежащее ядро. Как было показано, активность этой структуры, являющейся частью лимбической системы, связана с зависимостью (аддикцией) от табака и опиоидов. Поэтому ученые считают, что применение препаратов, предназначенных для борьбы с аддикциями, поможет в борьбе с перееданием.

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Таким веществом является бупропион — антидепрессант, применяемый также для лечения никотиновой зависимости. Однако продолжительность его действия недостаточна для эффективного лечения. Другое подобное соединение — варениклин — более действенно, однако вызывает нежелательные побочные действия. Чтобы найти альтернативу обоим препаратам, подходящую для лечения ожирения, ученые с помощью компьютерных алгоритмов провели поиск всех возможных веществ, чья форма была бы похожа на структуру варениклина, в базе данных DrugBank.

Установлено, что препарат цевимелин, применяющийся для стимуляции выработки слюны, подобен варениклину своей трехмерной структурой и биологической активностью. Ученые полагают, что это соединение способно взаимодействовать с альфа-4-бета-2 никотиновым рецептором так же, как и другие лекарства, применяемые против аддикций.