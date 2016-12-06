Инъекции тестостерона приводят к образованию тромбов - открытие

Мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, нередко начинают принимать препараты тестостерона. Уменьшение уровня этого гормона в организме не только приводит к половой дисфункции и снижению либидо, но и к повышенной утомляемости, снижению мышечной массы и перепадам настроения.

Как сообщает Медпортал, немецкие ученые во главе с Карлосом Мартинесом (Carlos Martinez) выяснили, что в первые полгода после начала приема таких препаратов, риск образования тромбов в легких и венах нижних конечностей увеличивается на 63%.

Читайте такжеМужчины, активно занимающиеся силовым спортом, могут быстрее облысетьВ целом, риск развития венозной тромбоэмболии остается низким, однако и врачи, и пациенты должны знать о вероятности возникновения таких осложнений. Спустя 6 месяцев после начала лечения этот риск снижается.

Для того, чтобы прийти к таким выводам, авторы проанализировали данные о 19 000 пациентов, у которых были обнаружены тромбы, а также информацию о 900 тысячах мужчин, у которых тромбы не формировались. Данные были собраны в Великобритании в период с 2001 по 2013 год.

Мужчины, проходящие лечение с использованием препаратом тестостерона, были разделены на три группы: получающие лечение в настоящее время, имевшие в недавнем прошлом опыт лечения такими препаратами, а также те, кто не получал тестостерон в течение двух последних лет.

У тех, кто проходил лечение, риск тромбообразования был выше на 25%, чем у тех, кто не принимал такие препараты. Через полгода после начала терапии этот показатель снижался и становился таким же, как и до лечения.

Читайте также Эмоциональная привязанность снижает уровень тестостеронаВ некоторых исследованиях, проведенных ранее, демонстрировалась возможная связь между тестостероном и риском возникновения тромбов, проблем с сердцем и развитием атеросклероза. Однако до последнего времени не было ясно – были ли эти события независимыми. В любом случае, ученые рекомендуют мужчинам, входящим в группу риска, которым проводится тестостерон-заместительная терапия, регулярно проходить необходимые обследования.