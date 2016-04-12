Красное вино защищает организм человека от атеросклероза

В красном вине, как известно, содержится ресвератрол. Он снижает риск болезней сердца. И происходит это за счет изменения микрофлоры кишечника, выяснили ученые Университета Мэриленда. В частности, вино способно спасти от атеросклероза, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today.

Атеросклероз грозит не только сердечными приступами и инсультами, но сосудистой деменцией, поражениями рук, ног, сосудов таза, почек. Ресвератрол - природное соединение, содержащееся в арахисе, винограде, красном вине и некоторых ягодах. Он относится к полифенолам и обладает антиоксидантными свойствами.

Читайте такжеУченые советуют пассивным людям пить красное виноЭксперименты с мышами показали: ресвератрол снижает уровень триметиламин-N-оксида (TMAO), фактора, способствующего развитию атеросклероза. Также происходило торможение выработки триметиламина (TMA) в желудочно-кишечном тракте. Данное соединение необходимо для производства TMAO. У мышей ресвератрол увеличивал соотношение бактероидов к фирмикутам, что дает ограничение роста превотелл и приводит к увеличению популяции полезных бактерий - бактероидов, лактобацилл, бифидобактерий и микроорганизмов Akkermansia.