Ученые разработали новый метод устранения тромбов из кровеносных сосудов

Индийские специалисты разработали новый подход, который позволит с помощью лазера убирать тромбы. Методику можно смело сочетать с традиционными рассасывающими тромбы лекарствами, передает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. Итак, в основе метода принципы фототермальной терапии - тепло выделяется за счет облучения частиц золота инфракрасным лазером. Частицы прикрепляются к тромбу и нагреваются. Он разрушается, что ликвидирует блокаду.

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Читайте такжеНемецкие ученые доказали: здоровая пища - это профилактика болезней сердцаТерапия, как показали эксперименты с мышами, позволяет не только избежать опасных побочных эффектов вроде кровотечений, но и сократить дозировки препаратов, рассасывающих тромбы. Вместе с небольшими дозами стрептокиназы терапия не вредила сосудам и очищала их без инвазивного воздействия.