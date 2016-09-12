Мобильный телефон в кармане брюк может привести мужчину к бесплодию - исследование

Есть основания полагать, что радиация, исходящая от телефона, уменьшает количество сперматозоидов, если источник излучения длительное время находится рядом с мужскими гениталиями, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеТелефонные разговоры hands-free рассеивают внимание водителяБолее того, оставшиеся сперматозоиды могут иметь следы повреждений. Сотрудники Университета Ньюкасла связывают использование телефонов с проблемами с фертильностью. В распоряжение ученых поступили несколько исследований, касавшихся влияния излучения. В большинстве изысканий описывались повреждения, которые затрагивали подвижность сперматозоидов, деятельности реактивных форм кислорода и нарушения ДНК.

Читайте такжеОдин случай на миллион: женщина с диагнозом "бесплодие" зачала тройню естественным путемИтак, радиация от телефона давала 8%-е снижение подвижности сперматозоидов и 9%-е снижение их жизнеспособности. Кстати, Всемирная организация здравоохранения относит излучение телефонов к возможным канцерогенам.