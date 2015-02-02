Пробиотики могут вылечить диабет

Если каждый день принимать пробиотики в таблетированной форме, то можно контролировать диабет, пишет meddaily.ru со ссылкой на Financial Express. Ученые разработали штамм лактобактерий, выделяющий глюкагонподобный пептид (GPL-1). Он выделяется в кишечнике в ответ на прием пищи.

Специалисты давали его мышам-диабетикам в течение 90 дней. Оказалось, у грызунов снизился уровень сахара в крови на 30%. В перспективе ученые протестируют большие дозировки пробиотиков. Не исключено, что возможно полное излечение от диабета.

Более детальное исследование показало: эпителиальные клетки верхнего отдела кишечника у мышей-диабетиков превратились в клетки, которые действовали подобно бета-клеткам поджелудочной. То есть они следили за уровнем сахара и выделяли инсулин, когда нужно было сбалансировать показатели. Благодаря пробиотикам время, которое требовалось для снижения сахара, приблизилось к норме.