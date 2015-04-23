Йогурты с пробиотиками защищают от депрессии

Ученые из Лейденского университета доказали, что пробиотики, содержащиеся в живых йогуртах, снижают риск появления депрессии, пишет new-s.com.ua.

Участие в эксперименте приняли сорок здоровых участников, которые ежедневно в течение месяца принимали порошки. В одних содержался пробиотик, в других плацебо. Препараты разводили молоком или теплой водой так, чтобы испытуемые не подозревали, что в жидкости что-то находится.

Оказалось, что избавились от тревожных мыслей и проявляли меньше агрессии те участники, которые пили жидкость, содержащую пробиотики. Те же, кто употреблял плацебо, остались на начальном уровне психологического настроя.

В ходе этого эксперимента выяснилось, что пробиотики не только способны победить депрессию, но они также благотворно влияли на качество кожи.